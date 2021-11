Polícia recupera carga com R$ 150 mil em flores roubadas na Bahia

Uma carga de flores avaliada em mais de R$ 150 mil foi recuperada pela Polícia Civil na sexta-feira (12), em Santo Estêvão. Dois homens foram presos pelo crime.

A operação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga). Segundo a polícia, os dois homens presos são de Itabuna e foram flagrados transportando a carga roubada.

A carga havia saído de Gravatá (PE) e iria para Salvador. Quando passava pela BR-116, perto de Serrinha, o caminhão foi interceptado por uma quadrilha especializada em roubos do tipo

O motorista foi feito refém e o caminhão foi roubado e levado para o sul da Bahia. Em Buerarema, o veículo quebrou e foi abandonado. Os bandidos transferiram as flores para um caminhão fretado e tentaram vender logo o material, que poderia estragar por conta do calor.

A dupla chegou a entrar em contato com comerciantes de Feira para tentar vender as flores. As negociações não andaram a tempo de fugir da polícia, que encontrou os dois com as flores em Santo Estêvão. Outros membros da quadrilha são procurados.

Os dois presos foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação e formação de quadrilha, e estão à disposição da justiça.