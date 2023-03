Polícia recupera carga de ferro avaliada em R$300 mil na Bahia

Uma carga de ferro furtada na cidade do Conde, avaliada em R$ 300 mil foi recuperada por uma equipe da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Irecê, na sexta-feira (17). Um homem, de 44 anos, foi preso em flagrante por receptação dolosa.

O material apreendido seria usado em uma obra realizada pelo Governo do Estado. As vigas estavam dentro de um depósito de propriedade do suspeito preso, no bairro Asa Azul, em Irecê.

A ação contou com o apoio de equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Salvador, que apurava e crime e indicou o local onde a carga estava, da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e da Coordenação de Apoio Tático à Investigação (CATI/Chapada).

O homem foi submetido ao exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça. O material recuperado será devolvido para execução da obra estadual.