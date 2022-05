Polícia recupera celulares roubados em loja de Santo Antônio de Jesus

Equipes do 14° Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Santo Antônio de Jesus prenderam dois assaltantes e recuperaram celulares roubados. O caso ocorreu, na manhã desta terça-feira (3).



Os militares foram até o Centro da cidade, após acionamento do Centro Integrado de Comunicações (Cicom). Com informações da dupla que assaltou a loja Weliton Celulares, as equipes iniciaram as varreduras e localizaram os criminosos.



Além de smartphones, os PMs recuperaram também relógios, entre outros acessórios. O caso foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus.