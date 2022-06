Polícia recupera mais de 260 fogões de cozinha roubados no norte da Bahia

Uma carga de 266 fogões foi recuperada por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Juazeiro, na terça-feira (31). Os eletrodomésticos, que foram roubados no estado de Pernambuco, foram localizados em uma loja de móveis, no bairro Alagadiço, no município baiano.

De acordo com o titular da especializada, delegado Reginaldo César Cabral de Lima, 39 fogões estavam dentro da loja e os outros 227 foram encontrados no depósito de estoque do estabelecimento comercial. O proprietário foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

“Recebemos uma denúncia de que um caminhão com uma carga de fogões foi roubado na Rodovia BR 232, entre os municípios de Custódia e Serra Talhada, em Pernambuco, e seria descarregado em uma loja de móveis, na Travessa Maravilha. De posse das informações, diligenciamos até o endereço, localizando os eletrodomésticos”, contou o Reginaldo Lima.

O dono da loja, que confessou ter comprado os fogões sem nota fiscal, foi submetido aos exames de lesões corporais e está à disposição do Poder Judiciário. Um boletim de ocorrência do roubo foi registrado na Delegacia de Polícia da 143ª Circunscrição, em Pernambuco, que já tomou conhecimento da recuperação da carga, cuja restituição está sendo providenciada.