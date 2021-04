Polícia registra troca de tiros no bairro de Pernambués, em Salvador

A Polícia Militar registrou uma intensa troca de tiros, na noite deste domingo (11), no bairro de Pernambués, em Salvador.



De acordo com o Centro Integrado de Comunicações (CICOM), uma guarnição da 1ª CIPM, que atende a região, foi chamada para uma ocorrência por volta das 19h.

Após a chegada no local, a guarnição solicitou apoio de novas viaturas. Até 21h50, o órgão da SSP não confirma número de mortos ou baleados. No entanto, de acordo com informações recebidas pelo Correio*, ao menos duas pessoas foram baleadas. Imagens de moradores registram a intensa troca de tiros.



Entre sábado (10) e às 21h50 deste domingo, o boletim da SSP registra seis mortes em Salvador e Região Metropolitana. O registro deste domingo é de uma mulher identificada como Mayara Soares dos Santos, de 23, morta na madrugada, no bairro de Águas Claras. Já Álvaro Eduardo de Santana Reis, de 20 ano, foi morto no bairro de Massaranduba, Wendel Robson da Silva, de 34 anos, foi assassinado na cidade Dias D'Ávila, na RMS, enquanto Iuri dos Santos Batista, de 23, e Eduardo Sousa de Oliveira, de 20 anos, foram mortos no Lobato, além de Paulo Cesar Amorim Fonseca, de 33 anos, morto na Chapa do Rio Vermelho.