Polícia resgata 14 internos que sofriam maus tratos em abrigo clandestino

A polícia resgatou 14 internos, entre idosos e portadores de doenças mentais, de uma casa de acolhimento em Vitória da Conquista, que viviam em condições desumanas e eram vítimas de maus tratos. O resgate foi feito pela equipe da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) da cidade.

O abrigo, que fica no Distrito Industrial de Conquista, estava sob investigação desde dezembro do ano passado, quando ocorreu a morte de um idoso. “Recebemos uma denúncia relatando o óbito de um interno que deu entrada em uma unidade de saúde, com lesões pelo corpo. Com o apoio de prepostos das Secretarias de Desenvolvimento Social e de Saúde, iniciamos a apuração”, explicou o delegado Marcus Vinicius de Morais Oliveira, da 10ª Coorpin.

“Apuramos que o idoso teria sido vítima de maus tratos. A maioria dos internos possui problemas mentais e, após o resgate, foram encaminhados para atendimento médico, em seguida, para lares públicos”, acrescentou a autoridade policial.

A polícia também localizou o proprietário do abrigo, um homem de 41 anos. Ele vai responder por cárcere privado, maus tratos, exercício irregular da profissão, redução análoga à condição de escravo, por expor a perigo a integridade ou saúde física ou psíquica do idoso, e por guarda ilegal de animal silvestre.

Um inquérito foi instaurado para apurar a morte do idoso e outras práticas criminosas. A instituição, que funcionava de forma irregular, foi interditada pela Vigilância Sanitária.