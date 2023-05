Polícia resgata aves e jabutis silvestres no bairro de Sussuarana

Equipes da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) resgataram 15 aves e dois jabutis, na segunda-feira (22), no bairro de Sussuarana, em Salvador. Os PMs chegaram ao local depois de receberem denúncias.



“Após entrar no imóvel, encontramos os bichos em péssima situação e sinais de maus tratos. O proprietário estava em viagem, mas autorizou nossa entrada via telefone”, contou o comandante da Coppa, major Sérgio Dias.



As aves foram encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).