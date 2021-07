Polícia resgata galos que eram usados em rinha e ficavam escondidos em bar

A polícia resgatou 27 galos que eram mantidos em cativeiro e de forma clandestina em um bar, na noite desta quarta-feira (7), na cidade de Livramento de Nossa Senhora.

Os aniamais foram resgatados após denúncias de moradores, que se queixavam de aglomeração no estabelecimento comercial, que fica no centro da cidade. Quando os policiais foram ao local para checar as denúncias, fizeram uma vistoria e encontraram os animais.

“Lá, as guarnições flagraram não só a aglomeração, mas também perceberam algumas janelinhas e viveiros no fundo do bar, onde as aves eram mantidas”, contou a comandante da 46ª Companhia Independente da PM, major Cleise da Costa.

Além dos galos, os policiais também encontraram objetos utilizados nas aves durante a realização de rinhas.