Polícia toca fogo em plantação com 32 mil pés de maconha em Juazeiro

Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga erradicaram uma plantação de 32 mil pés de maconha, prenderam seis pessoas e apreenderam uma arma de fogo na terça-feira (29), na zona rural de Juazeiro, no norte da Bahia.

A PM recebeu denúncia de uma plantação de maconha em uma fazenda no povoado Lagoa do Boi, zona rural do município de Juazeiro, e deslocou uma equipe até o endereço.

A guarnição encontrou o plantio da droga e deu voz de prisão aos seis suspeitos que estavam no local. Um deles portava uma espingarda e resistiu à prisão, mas foi contido por um disparo na perna, sendo socorrido e hospitalizado sem risco de morte, informou a corporação.

Além da arma de fogo, a guarnição apreendeu com o grupo quatro cartuchos calibre 28, um saco de nylon com sementes de maconha, quatro celulares e R$ 35,00 em espécie.