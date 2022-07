Policiais acusados de extorsão são alvo de operação no Rio de Janeiro

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), cumpriu, nesta quinta-feira (07), mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra policiais civis do estado. A ação fez parte da Operação Inimigo Íntimo, com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).

Foram detidos dois policiais, então lotados na 64ª Delegacia de Polícia de São João de Meriti, e um terceiro, acusados pelos crimes de associação criminosa armada e concussão. Os mandados foram expedidos pela 1ªVara Criminal de São João de Meriti.

Os policiais foram identificados como Ruben José de Souza Neto (vulgo 'Neto') e Carlos Alison Ramos da Silva ('Alison'), além de André Luis Avoglio Ramos (conhecido como 'André Chupeta'). As investigações que levaram à identificação do grupo criminoso, que atuou pelo menos até o dia 29 de junho de 2017, nos limites do Estado do Rio de Janeiro, e em especial no município de São João de Meriti, tiveram início após delação premiada realizada por denunciado em investigação anterior.

Segundo o MPRJ, a associação criminosa alvo da operação desta quinta utilizava armas de fogo para a consecução de seus objetivos.

Os três denunciados integravam equipe de policiais e informantes que, diante da notícia da prática de algum crime, realizavam operações e abordagens mas, após a prática da extorsão e o recebimento de valores, não apresentavam a ocorrência em sede policial ou a apresentavam apenas parcialmente, para permitir o arbitramento de fiança pela autoridade policial.

A investigação que embasou o oferecimento da denúncia foi conduzida pelo GAECO/MPRJ e pela extinta Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado.