Policiais apreendem 26 caça-níqueis em Euclides da Cunha, no nordeste da Bahia

Em ação conjunta das polícias Militar, Civil e Técnica, no início da tarde desta sexta-feira (12), 26 máquinas caça-níqueis foram apreendidas no município de Euclides da Cunha,no nordeste da Bahia. Quatro donos de estabelecimentos comerciais que realizavam apostas ilegais foram conduzidos para a Delegacia Territorial (DT) do município.



O levantamento de informações de equipes da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), através da DT de Euclides da Cunha, e de integrantes da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) apontou os locais onde aconteciam os jogos de azar.



“Passamos por bares e casas de apostas da Avenida Almerindo Rehem, no Centro do município. Abordamos os locais, com a permissão dos donos e, em salas escondidas, na parte de trás dos estabelecimentos, conseguimos descobrir as máquinas”, disse o comandante da Ceto, tenente Elias da Conceição.



Os quatro suspeitos foram encaminhados para a DT da cidade, juntamente com as máquinas. Na unidade, o titular, delegado Vitor Tenório Lima confirmou que dois dos homens levados para a unidade tinham registros pela mesma contravenção penal de estabelecer ou explorar jogo de azar.



“Eles foram ouvidos, assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e liberados. As máquinas foram encaminhadas para que o DPT realize perícia”, completou o delegado.