Policiais apreendem arma usada em roubos de bares na Pituba; carro foi abandonado

Durante uma ação integrada das polícias Civil e Militar, na manhã de terça-feira (10), no bairro de Pituba, em Salvador, foi apreendida uma pistola calibre 380, que foi deixada para trás, durante fuga de suspeitos de assaltarem bares e restaurantes.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pituba), do Comando de Policiamento Regional (CPR) Atlântico e do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM) saíram em buscas dos suspeitos após informações de que eles estariam em dois veículos no bairro.

Por volta e 11h, as equipes avistaram um dos veículos apontados pela denúncia, próximo ao supermercado Bompreço e seguiram para a abordagem. Eles entraram no estacionamento e, após um dos ocupantes do carro descer e informar aos comparsas, eles fugiram.

A comandante da 13ª CIPM, major Leila Santos Aragão Lisboa, contou que as equipes seguiram um dos veículos. “Por conta do engarrafamento, nós perdemos o carro de vista, mas seguimos em rondas na região”, esclareceu.

O outro carro foi encontrado abandonado e o suspeito fugiu. Os homens deixaram para trás, além do armamento, dois quilos de cocaína, encontrados por populares.

A titular da 1ª DH/Atlântico, delegada Pilly Dantas, informou que as investigações sobre o caso seguem no intuito de identificar os suspeitos. “Continuamos nas buscas e as informações foram inseridas no inquérito instaurado. Seguimos com foco na apuração das ocorrências para identificar e levar os suspeitos desses crimes na região da Pituba à Justiça”, detalhou a delegada.

Casos de assaltos

Imagens do circuito interno de três estabelecimentos que ficam na Rua Alexandre Herculano, na Pituba, são analisadas pela Polícia Civil para tentar identificar os suspeitos de realizar um arrastão na noite do último dia 29. Clientes e funcionários tiveram pertences roubados.

Segundo informações preliminares, os assaltos foram realizados na hamburgueria Red Burger, no Cremonini Ristorante e na loja de vinhos Decanter. O CORREIO tentou contato com a gerência dos estabelecimentos, mas não conseguiu. A Polícia não confirmou os locais dos assaltos.

Policiais militares da 13ª CIPM foram acionados após as denúncias de roubo, mas, ao chegarem ao local, os suspeitos já haviam fugido.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou através de nota que o policiamento foi intensificado na região para evitar novos furtos e roubos em bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais.

“Sobre as ocorrências desta sexta-feira, quatro Departamentos iniciaram as ações de forma intensa e direta e já estamos evoluindo. Todas as vítimas que compareceram à Delegacia foram ouvidas, imagens de câmeras de monitoramento foram coletadas e diligências foram realizadas por equipes do Departamentos de Inteligência Policial (DIP), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e de Polícia Metropolitana (Depom)”, detalhou a diretora do Depom, delegada Christhiane Inocência.