Policiais encontram 45 celulares nas celas do Conjunto Penal de Simões Filho

Uma revista nas celas da Colônia Penal de Simões Filho, na Região Metropolitana, resultou na apreensão de 45 celulares, 22 carregadores para aparelhos eletrônicos, e nove facas. Os policiais encontraram até balanças, caderno com anotações do tráfico e drogas. A ação aconteceu na sexta-feira (10) e o balanço foi divulgado neste sábado (11).

A revista foi uma ação conjunta do Batalhão de Guardas (BG) da Polícia Militar, com agentes penitenciários da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). Segundo o comandante do Batalhão de Guardas, major Flávio Goes, essa foi uma ação solicitada pela Seap e faz parte das diretrizes de prevenção e apreensão de materiais ilícitos no interior nas unidades prisionais.

“Estivemos presentes, mais uma vez, dando esse apoio aos agentes penais. A própria secretaria faz o levantamento das informações e, com a nossa Companhia de Intervenção Prisional (Cirp), que atua também com o uso de cães, conseguimos encontrar esses materiais”, explicou o oficial.

Durante a revista nas celas, cerca de 500 gramas de maconha, 50 de cocaína e 6 fones de ouvido também foram apreendidos. Todo o material apreendido foi entregue à direção do presídio, que encaminhará para a Polícia Civil.