Policiais militares e agentes da Polícia Federal encontraram, na manhã desta sexta-feira (4), R$ 740 mil em espécie enterrados em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia. Além do dinheiro, foram encontrados munições antiaérea, explosivos e 180 kg em drogas.

O dinheiro e todo o material estavam enterrados em um terreno no Loteamento Mangabeira. Policiais do 8° Batalhão da Polícia Militar (BPM/Porto Seguro) e agentes federais capturaram um homem no local.

Policiais encontram R$ 740 mil enterrados em condomínio em Porto Seguro (Foto: Divulgação/SSP-BA)

Os agentes perceberam que parte do terreno do condomínio estava revirado e iniciaram as escavações. Debaixo da terra, eles encontraram o dinheiro, além de 93 kg de maconha, 26 kg de cocaína, 20 kg de crack, 40 kg de substâncias usadas para refinar entorpecentes, munições calibre 50, 1,5 kg de explosivo, 100 espoletas, três balanças e seis frascos de amônia.

Todo o materia foi apreendido, e o suspeito foi apresentado na Delegacia da PF de Porto Seguro.