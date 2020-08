Policiais gregos querem pedido de desculpas de Maguire, do United

A polêmica envolvendo o zagueiro inglês Harry Maguire, capitão do Manchester United, e sua condenação a 21 meses e 10 dias de prisão na Grécia por ter se envolvido na semana passada em uma briga de bar na ilha de Mykonos, onde passava férias, junto com seu irmão e um amigo ainda repercute. Nesta quarta-feira (26), um dia depois da Justiça grega considerar o jogador culpado, os dois policiais agredidos pelos três esperam um pedido de desculpas.

"Eles me disseram que ainda estavam esperando pelas desculpas e que não as receberam", afirmou Ioannis Paradissis, advogado dos policiais, à rede de TV britânica BBC, acrescentando que, considerando a lei grega, as desculpas "poderiam fazer a diferença" no recurso que foi impetrado por Maguire nesta quarta-feira (26).

"Acho isso bastante chocante e antidesportivo. O fairplay (jogo limpo) exige que, quando você faz algo errado, você se desculpe ou pelo menos se desculpe pelo que aconteceu com a outra pessoa".

Além da agressão, Maguire foi condenado por insultos e tentativa de corrupção. O Manchester United emitiu uma nota oficial nesta quarta-feira (26) sobre o assunto.

"Um recurso contra o veredicto de ontem (terça) foi apresentado esta manhã pela equipe jurídica de Harry. De acordo com o processo judicial grego, a submissão do recurso extingue o veredicto inicial do tribunal e anula a condenação. O recurso foi aceito e levará a novo julgamento em tribunal superior. Isso significa que Harry não tem antecedentes criminais e é mais uma vez considerado inocente até que se prove culpado", disse o clube.

Na terça-feira (25), horas depois de ter sido chamado pelo técnico Gareth Southgate para os dois primeiros jogos da seleção da Inglaterra pela Liga das Nações da Uefa, em setembro, o jogador foi desconvocado pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês).

"Por conta dos acontecimentos desta noite (de terça-feira, na Europa), eu confirmo a desconvocação de Harry Maguire da seleção inglesa para os jogos contra Islândia e Dinamarca", afirmou Southgate em um comunicado oficial divulgado pela FA. "Como disse mais cedo hoje (terça), me reservei no direito de rever a situação. Depois de conversar com o Manchester United e com o jogador, tomei a decisão para o melhor de ambas as partes e considerando a preparação na próxima semana".

Agora sem Maguire, outros 23 jogadores foram chamados por Gareth Southgate para as partidas fora de casa contra a Islândia, em Reykjavik, em 5 de setembro, e contra a Dinamarca, em Copenhague, três dias depois.