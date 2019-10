Policiais militares começam a receber gratificações em novembro

Cerca de 20 mil policiais militares que atuam em Salvador, Região Metropolitana e no interior da Bahia receberão o Prêmio por Desempenho Policial (PDP), na primeira quinzena de novembro. Os valores mínimos de R$ 619 e máximo de R$ 2,4 mil serão destinados às unidades que reduziram em 6% as mortes violentas no primeiro semestre. O pagamento foi anunciado em setembro deste ano.

Criado em 2013 e com primeiro pagamento no ano seguinte, o PDP tem como objetivo reconhecer o empenho dos policiais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), em 2019, o valor total destinado será de R$ 40 milhões. Desde que foi criado, 132 mil policiais foram contemplados e 172 milhões de reais investidos.

“A SSP implantou a filosofia de empresa privada na polícia baiana e deu certo. Temos uma competição sadia onde todos ganham. Redobramos os esforços para dar mais paz aos baianos e o PDP estimula a tropa”, ressaltou o comandante de Operações da PM, coronel Humberto Sturaro.