Policiais pernambucanos são capturados por homicídio na Bahia

Três policiais militares de Pernambuco e um homem foram capturados, no final da tarde desta terça-feira (8), por policiais de unidades do Comando de Policiamento da Região Leste (CPRL) e da Polícia Rodoviária Federal, após atirarem contra um comparsa. O flagrante ocorreu em um posto de combustível, na cidade de Santo Estêvão.

O grupo estava no posto de combustível Pau de Vela, em Santo Estevão, na microrregião de Feira de Santana, quando realizou disparos contra um homem. De acordo com o comandante do CPRL, o coronel Adalberto Oliveira Píton da Silva, os PMs fugiram em um Toyota Etios Sedan, que foi abordado no trecho entre Riachão do Jacuípe e Feira de Santana.

O grupo foi capturado em flagrante e encaminhado à 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana), onde acabou autuado por homicídio. De acordo com a delegada Ludmila Vilas Boas, titular da 1ª DT, as investigações prosseguem para apurar o que o quarteto fazia na Bahia.

Com eles foram encontrados uma pistola .40, um revólver 357, 103 munições, três carregadores, um rádio comunicador, faca, celulares, dinheiro e cocaína. Um veículo Gol, cor branca, com placa de Pernambuco, foi abandonado no posto de combustível.

Também participaram da ação guarnições da Rondesp Leste e 57ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Santo Estevão).