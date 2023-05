Policiais recebem capacitação para melhorar atendimento a públicos vulnerabilizados

A Superintendência de Prevenção à Violência (Sprev) da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-Ba) realizou uma roda de conversa com agentes da segurança pública, para instruí-los sobre os cuidados a serem tomados no atendimento à população vulnerável do Centro Histórico. O encontro aconteceu nesta quinta-feira (25), no Solar do Ferrão, no Pelourinho.

Participaram da roda de conversa representantes das polícias Militar, Civil (PC-Ba) e Corpo de Bombeiros (CBM-Ba), além de integrantes das Secretarias de Relações Institucionais (Serin) e Assistência e Desenvolvimento Social (Seades). Durante a conversa, foram tratados temas como os problemas enfrentados por pessoas negros, mulheres, população LGBTQIAPN+ e outras particularidades de cada grupo.

Para o assessor especial da SSP, Olinto Marcelo, encontros como este somam conhecimentos que objetivam a melhoria do atendimento público aos que mais precisam de acolhimento. “Só o fato de todos se conhecerem e tratarem as demandas locais já é de grande valia e traz melhorias para os transeuntes, moradores e visitantes desse lugar cheio de diversidade”, disse.

Também foram discutidos os tipos de abordagem, legislações específicas, orientações de atendimento e formas de trabalho dos diversos públicos.

Moradores, turistas, transeuntes e outros que passam pelos bairros do Centro

Histórico contam com os serviços do 18° Batalhão da Polícia Militar (BPM), Batalhão Especializado de Polícia Turística (Beptur), 2ª e 16ª Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPMs), 1ª Delegacia Territorial (DT) Barris, Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) e o 1º Grupamento da Polícia Militar (GBM/Barroquinha).