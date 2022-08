Policial agride idoso durante abordagem em Itapajé, no Ceará; veja vídeo

Um policial militar agrediu um idoso com um tapa no rosto durante uma abordagem no município de Itapajé, a 128 quilômetros de Fortaleza. O caso aconteceu no dia 2 de agosto, no entanto, imagens de uma câmera de segurança, que flagraram a conduta do agente, só foram divulgadas nesta sexta-feira (26).

Nas imagens, é possível ver que a vítima aparece conversando com o policial em uma rua. Momentos depois, o agente militar olha em volta e logo em seguida dá um tapa no rosto do homem.

Logo após a agressão, um outro agente chega a falar com o policial, que em seguida olha para trás para ver se ninguém tinha testemunhado a ação.

Em nota, a Polícia Militar informou que o agente foi identificado e afastado do policiamento nas ruas, exercendo função interna na corporação.

Ainda segundo o órgão, um procedimento administrativo cabível será instaurado para apurar o caso.

As informações são do jornal O Povo