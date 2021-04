Policial aposentado é baleado após discussão em Dias D'Ávila

Um policial militar aposentado foi vítima de tentativa de homicídio por seu vizinho na tarde desta quarta-feira, 21, em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com informações da Polícia Civil, os disparos ocorreram após uma discussão entre as partes. O militar aposentado foi socorrido por policiais para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local.

O vizinho conseguiu fugir do local do crime. Incursões estão sendo realizadas pela polícia para localizar o suspeito. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do policial aposentado.

Esse é mais um caso de violência contra policiais ocorridos na Bahia, cujo números vem em alta nas últimas semanas. Nesta semana, um policial foi assassinado no bairro do Cabula em Salvador, durante o serviço, e em Feira de Santana, uma policial foi baleada durante uma troca de tiros.