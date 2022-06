Policial atira nas costas de torcedor que estava rendido em Goiás

Um torcedor que acompanhava um jogo em um estádio da cidade de Mozarlândia, em Goiás, recebeu um tiro de bala de borracha nas costas após já ter sido rendido pelos policiais. Um vídeo gravado da arquibancada mostra o momento que o militar acerta dois tiros no homem de 37 anos.

O caso aconteceu no domingo (12), após jogo entre Mozarlândia e Aruanã, realizado no Estádio Municipal Alício Camões de Araújo.

De acordo com o g1, a Polícia Militar abriu um processo administrativo disciplinar para apurar as circunstâncias do fato envolvendo policiais militares do Comando do Policiamento Especializado (CPE).

Após o caso, o homem ferido não quis registrar Boletim de Ocorrência.