Um policial civil foi baleado durante uma tentativa de assalto na tarde desta sexta-feira (15), no bairro do IAPI, em Salvador.



De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima, que não teve a identidade revelada, é um investigador lotado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).



Após o ocorrido, o investigador foi socorrido para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde do policial, nem para qual unidade ele foi encaminhado.