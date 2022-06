Policial dá golpes de cassetete para afastar casal que transava na rua

Policiais da cidade de Benidorm, no litoral da Espanha, usaram a violência para separar um casal que fazia sexo nas ruas da cidade na costa do Mediterrâneo. A abordagem foi filmada por várias pessoas que acompanhavam a cena na região, que tem boates e reestaurantes. Motoristas chegaram a parar os seus carros para ver o episódio.

O casal não se importou por estar no meio da rua e se apoiou numa espécie de lata de lixo para fazer sexo, no último fim de semana, de acordo com o "Daily Star". Policiais foram alertados e se dirigiram ao local.

O que chamou a atenção foi a violência na abordagem, com os agentes usando cassetetes para bater no casal. Os envolvidos seriam turistas.

Pessoas que registravam a relação sexual gritaram "Vamos, rápido, acaba logo!" assim que viram os agentes se aproximando do casal. Não se sabe se os dois foram indiciados por atentado ao pudor.