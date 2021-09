Policial é afastado por fotografar mulher nua em delegacia do RJ

Um inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi afastado pela Corregedoria do órgão após ter sido identificado como o autor de fotos onde aparece uma mulher nua em frente à delegacia onde era lotado, a 129ª DP (Iguaba Grande), situada na Região dos Lagos. As imagens viralizaram nas redes sociais.

De acordo com o jornal Extra, as fotosque vêm sendo compartilhadas sobretudo no WhatsApp, mostram a mulher totalmente despida saindo de uma viatura estacionada na porta da delegacia. Em seguida, ela também aparece subindo uma escada dentro da distrital.

A Corregedoria também informou que vai analisar o conteúdo do celular de um inspetor afastado para confirmar se as imagens foram realmente clicadas e compartilhadas pelo agente.

Até o momento, a mulher envolvida no episódio não foi identificada, e tampouco há maiores informações acerca do ocorrido.

Ainda segundo a publicação, as cenas ocorreram durante o plantão do último domingo, mas a data não foi confirmada oficialmente pela Polícia Civil.