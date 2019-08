Policial é baleado após abordar grupo armado em Itabuna

Um soldado da Polícia Militar, que não teve o nome divulgado, foi baleado durante a tentativa de abordagem a um grupo de homens armados, na noite desta sexta-feira (2), no bairro de Maria Pinheiro, no município de Itabuna, no sul do estado.

De acordo com a corporação, a vítima, que é lotada no 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Itabuna), foi atingido na perna e socorrido pelos colegas para o Hospital de Base de de Itabuna, onde foi atendido e, seguida liberado.

Em nota, a PM informou que o militar fazia rondas quando, por volta de 23h, foram surpreendidos pelos suspeitos, que atiraram contra a guarnição. A polícia revidou e, no confronto, o soldado acabou atingido.

Ainda segundo a PM, os atiradores fugiram e, mesmo após buscas, ninguém foi localizado. A reportagem procurou a Polícia Civil, que ainda não retornou o contato.

Em Salvador

Há menos de uma semana, um militar também foi vítima de violência na capital baiana. O caso aconteceu durante uma tentativa de assalto a uma barbearia localizada na Rua Aníbal Viana Sampaio, no bairro do IAPI. Identificado apenas como Jessé, a vítima estava de folga quando foi atingida no ombro esquerdo.

Durante o roubo um dos suspeitos levou uma pistola calibre 40, que estava com o PM.

Também por meio de nota, a corporação informou que não contabiliza o número de militares vítimas de arma de fogo, esteja ele em serviço ou de folga.