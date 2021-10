Policial é baleado e dois homens são mortos em tiroteio em Valéria

Um policial civil foi baleado e dois homens foram mortos durante uma troca de tiros na BR-324, na altura do bairro de Valéria, nessa segunda-feira (11). Segundo informações da Polícia Civil, os dois homens eram suspeitos de roubos a bancos.

Um deles é apontado como principal responsável pelos diversos ataques a instituições financeiras, ocorridos este ano na Bahia.

De acordo com o diretor do Draco, delegado José Bezerra Júnior, a dupla planejava outro ataque quando foi interceptada. “Conforme as investigações, eles estavam articulando outra ação criminosa. Ainda não temos detalhes sobre o alvo, mas tudo está sendo apurado. As equipes foram recebidas a tiros. Houve confronto e os dois foram socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram”, pontuou.

O policial baleado passa por atendimentos médicos e não corre riscos. Ainda de acordo com o delegado, o grupo liderado pelo homem é investigado pela autoria de diversos ataques a agências bancárias na Bahia, entre estes, os ocorridos em Salvador, nos bairros de São Caetano, Largo do Tanque, Cajazeiras, Itapuã e Pirajá, além do cofre de um posto de combustíveis, em Simões Filho, na segunda-feira (11).

“Essa liderança tinha um papel relevante no planejamento das ações criminosas, bem como na articulação de crimes em outros estados. O segundo envolvido é apontado como o explosivista deste grupo. Ele manuseava e instalava os artefatos. Com estes dois suspeitos alcançados, o grupo está desarticulado, uma vez que o terceiro integrante de maior relevância encontra-se preso”, detalhou.

O Draco continua as diligências e levantamentos em campo, com o objetivo de localizar e prender outros suspeitos de envolvimentos com os crimes cometidos contra instituições financeiras.