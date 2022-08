Um policial militar ficou ferido após manusear uma granada no Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC) Baía de Todos os Santos (BTS), no bairro do Lobato, em Salvador. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (17).

Em nota, a Polícia Militar informou que o agente sofreu apenas um corte no braço e passa bem. Ele chegou a receber atendimento médico, mas já foi liberado.

A PM não informou se a granada apresentou algum defeito ou se houve falha no manuseio do policial.