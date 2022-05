Policial militar é baleado em Itapuã durante tiroteio

Um policial militar foi baleado em uma troca de tiros na região do Abaeté, em Itapuã, Salvador, na noite deste domingo (8). Ao chegarem ao local, de acordo com a Polícia Militar, uma segunda vítima, não PM, também foi encontrada após ser atingida por disparo de arma de fogo. Ambos foram socorridos ao hospital e passam bem.

Neste final de semana, outros três policiais militares morreram vítimas da escala de violência em Salvador.

No sábado, o soldado Alexandre José Ferreira Menezes Silva, 30, levou um tiro na cabeça enquanto trabalha no bairro Águas Claras. De acordo com informações da PM, duas viaturas com equipes da 3ª Companhia Independente (CIPM/Cajazeiras) estavam fazendo rondas de rotina na Rua Ulisses Guimarães quando, por volta das 22h, foram recebidas a tiros por um grupo de homens armados.

No tiroteio, dois soldados da PM ficaram feridos. Alexandre, que foi baleado na cabeça, e seu colega, Danilo Nunes Pinto Souza, atingido de raspão na orelha.

Na noite de domingo (9), outros dois policiais militares foram atacados por criminosos quando retornavam do velório de Alexandre. Eles foram alcançados no bairro Fazenda Grande I, Boca da Mata. Um dos militares foi socorrido ao Hospital Municipal de Salvador, enquanto o outro militar recebeu atendimento do Samu no local. No entanto, não resistiram aos ferimentos e morreram.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que "que todas as forças de segurança estão atuando em conjunto para elucidar, identificar e capturar todos os envolvidos nas mortes de três policiais militares". Ainda de acordo com a secretaria, as famílias estão recebendo assistência da instituição.

A SSP ressaltou ainda que unidades territoriais e especializadas da PM e PC atuam, de forma incessante, nas regiões de Águas Claras, Cajazeiras e Boca da Mata.