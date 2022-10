Um policial militar foi baleado durante uma tentativa de assalto, no bairro do Trobogy, na noite dessa terça-feira (25). Segundo informações da PM, o crime aconteceu na Estrada da Ilha do Mocambo.

O PM foi socorrido por um vizinho para uma unidade de saúde da região, onde recebeu atendimento médico, não correndo risco de morte.

O autor do disparo ainda não foi localizado e o fato deverá ser investigado pela polícia.