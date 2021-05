Policial militar é baleado no Nordeste de Amaralina

Um policial militar foi baleado em uma ação na manhã deste domingo (2), no Nordeste de Amaralina. De acordo com o Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar, uma equipe da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) fazia patrulhamento na região quando teria sido recebida com tiros.

A situação aconteceu na Rua Emídio Pio Sucupira, por volta das 11h. De acordo com as primeiras informações, o PM foi atingido na perna e foi socorrido. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Segundo a PM, policiais da Rondesp Atlântico e da 40ª CIPM estão no local para reforçar o policiamento, mas a ocorrência ainda está em andamento.

Ainda não foram divulgadas mais informações sobre o policial, nem sobro o estado de saúde dele.