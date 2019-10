Policial militar é morto por outro PM após ser confundido com assaltante

Um policial militar de Alagoas morreu baleado por outro PM neste domingo após ser confundido com um assaltante em Caruaru, Pernambuco. A confusão aconteceu porque William da Silva de Farias estava armado dentro de uma van com destino à Campina Grande, na Paraíba.

Um PM de Pernambuco do 1º Batalhão Integrado Especializado (Biesp) de Caruaru também entrou no mesmo veículo e o motorista avisou a ele que um homem armado havia embarcado, sem saber que ele era um policial. Quando Farias se levantou de um assento para ajeitar a arma que levava na cintura, o militar pernambucano achou que ele anunciaria um assalto e atirou.

Após ser atingido, Farias avisou que era policial. O PM de Pernambuco prestou os primeiros socorros ao colega, que foi levado em seguida para o Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Em nota, a PMPE informou que ofereceu assistência psicológica e hospedagem à família de Farias e instaurou um inquérito para apurar o caso.

Já a Polícia Militar de Alagoas lamentou a morte do soldado e informou que o Batalhão de Eventos da PMAL, unidade a que pertencia o militar, enviou uma equipe a Pernambuco para apoiar a família e as autoridades locais. O Centro de Assistência Social está prestando suporte técnico psicológico a amigos e familiares do policial.

Não resistiu

Após ser baleada, a vítima foi levada para o Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso.

Para ler o artigo original clique aqui.