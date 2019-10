Policial relatou participação de grupo de grevistas em ataque a viatura, diz SSP

Depoimentos dos policiais militares vítimas de um grupo criminoso que atirou contra uma viatura da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Sussuarana), no bairro de Tancredo Neves, na noite de quarta-feira (9), relatam ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apontam para a participação de integrantes do movimento que convocou greve, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

(Foto: Reprodução)

A SSP informou ainda que, segundo os militares, o modo de atuação dos homens que abordaram a equipe não era característico do habitual enfrentado no dia a dia. "No documento, um dos policiais é enfático ao relacionar o ato criminoso ao movimento de greve", informa a nota da SSP.

A polícia também investiga se o chamado que gerou a saída da equipe policial foi forjado pelo grupo que atentou contra a viatura. “A Corregedoria está investigando a fundo essa ocorrência, em parceira com a Polícia Civil. Os relatos das vítimas foram fundamentais e agora estamos na busca de câmeras e de outras testemunhas", informou o subcomandante-geral da PM, coronel Paulo Uzêda.