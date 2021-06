Policial tira selfie com vítimas de Lázaro e causa revolta na web

Um policial militar que faz parte da força-tarefa em busca de Lázaro Barbosa, o serial killer do DF, tirou uma selfie com uma família que foi sequestrada pelo criminoso na última terça-feira (15). A atitude provocou revolta da web.

Na foto, é possível ver que a família está escondida entre pedras e em meio ao córrego e que outro policial está com a arma em punho, em Cocalzinho de Goiás.

O G1 entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) questionando a atitude do policial por mensagem enviada às 17h, desta quinta-feira (17), mas não obteve retorno.

Também há um vídeo do resgate do casal e de uma adolescente de 16 anos. A gravação mostra família já com os policiais dentro de um rio. Em seguida, vários tiros são disparados e os agentes começam a correr para retirar os moradores do local. Veja:

"As vítimas estão bem, três vítimas. [Tiros são disparados]. Se abriga, se abriga. Sai do rio. Polícia, polícia. Tem que tirar a família daqui. Vamos dar apoio para tirar as vítimas", gritam os policiais.

