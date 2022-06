Policiamento na Gamboa é reforçado após vídeos de homens armados circularem nas redes sociais

A Polícia Militar reforçou o policiamento, na noite desta terça-feira (31), no bairro Gamboa, em Salvador. A ação acontece após vídeos de homens armados, na entrada do bairro apontando para veículos na Av. Contorno, circularem pelas redes sociais. Segundo moradores, além dos vídeos, mensagens informavam que traficantes expulsaram pessoas de suas casas para ocupar o bairro.

Segundo a Polícia Militar, pela tarde os vídeos chegaram ao conhecimento da corporação e equipes do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Centro Histórico) foram encaminhadas ao local para averiguar a situação. Quem passou pelo local também viu viaturas da Rondesp estacionadas na região e um helicóptero sobrevoando a área.

Moradores relataram ao CORREIO que a PM esteve no bairro, mas que não houve confrontos ou abordagens truculentas. "Está rolando uma operação, mas não ouvi tiros, somente o barulho do helicóptero. Estamos todos dentro de casa", disse uma pessoa que mora no bairro. Ainda não há informações sobre presos, nem a confirmação se os vídeos foram gravados recentemente.