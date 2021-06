Policlínica Regional de Valença contrata médicos com remuneração de até R$ 10 mil

O governo do Estado divulgou, nesta quarta (16), a abertura de 23 vagas para médicos em diversas especialidades na Policlínica Regional de Saúde em Valença, a 123 km da capital baiana, com remunerações de até R$ 10 mil.



As contratações serão em regime celetista (CLT), e através do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região do Baixo Sul. As inscrições estão abertas até o próximo domingo (20), às 16h59, pelo horário de Brasília.



Para participar da seleção simplificada, os interessados devem enviar o currículo para o email: csbaixosul@gmail.com ou se apresentar pessoalmente na sede do Consórcio de Saúde do Baixo Sul, que está localizado na Rua Maestro Barrinha, s/n, no bairro Graça, na cidade de Valença.



A ficha deverá ser entregue junto com currículo e documentos comprobatórios de títulos, autenticados ou com fé pública (por meio de servidor público), no endereço físico ou pelo endereço eletrônico.



Especialidades

A seleção é para preenchimento de vaga nas seguintes especialidades: anestesiologista, angiologista, cardiologista\ergometria, cirurgião geral, mastologista, neurologista, urologista, dermatologista, hematologista, reumatologista, oftalmologista, pneumologista, nefrologista, gastroenterologista clínico, endoscopia digestiva alta, colonoscopia, infectologista, neurologista eletroneuromiografia, neurologista pediátrico, coloproctologista, e pediatria. A íntegra do edital está em www.saude.ba.gov.br.