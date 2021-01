Política & Economia discute ambiente de negócios no Brasil

Carga tributária elevada, dificuldades de infraestrutura, cenário político conturbado e a falta de uma direção para enfrentar uma pandemia que vem se revelando o maior desafio desta geração. Este é o ambiente de negócios que é enfrentado por quem empreende no Brasil e esta situação será o tema do próximo programa Política & Economia.

O empresário Carlos Falcão, líder do grupo empresarial Business Bahia conversa nesta quinta-feira (dia 21), às 18h com o jornalista Donaldson Gomes, mostrando como o setor produtivo baiano vem encarando esta situação e vai apontar quais são os caminhos para a criação de um ambiente mais saudável para o desenvolvimento da atividade empresarial, necessária para a geração de empregos e renda para a população baiana. Acompanhe tudo pelo Instagram do CORREIO ( @correio24horas ).

Carlos Sérgio Falcão é engenheiro civil, pós-graduado em engenharia econômica e em planejamento financeiro, com MBA em gestão e negócios. Presidente da Winners Engenharia Financeira, 1º secretário da Associação Comercial da Bahia (ACB) e líder do Business Bahia.