Política & Economia: o que fazer para salvar 2021?

A crise provocada pela expansão da covid-19 provocou um tombo de 4,1% no PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro no ano passado. E agora em 2021, quando se esperava que o país retomasse o ritmo do crescimento econômico, o cenário supera os momentos mas dramáticos da pandemia no ano que passou. Problemas como o descontrole da pandemia, risco fiscal, alta do dólar e uma menor estrutura de menor proteção social assombram a população brasileira em 2021.

O que fazer para que este ano seja melhor que o anterior? Esta será uma das perguntas respondidas pelo economista Guilherme Dietze, consultor econômico da Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo da Bahia (Fecomércio-Ba). Ele é o entrevista do programa Política & Economia, veiculado nesta quinta-feira (dia 11), às 18h, no Instagram do CORREIO ( @correio24horas ), com a apresentação do jornalista Donaldson Gomes, editor do jornal.

Dietze é graduado em Economia pela Universidade de Vila Velha, com especialização em elaboração e análise de pesquisas de mercado pela Fipe/USP. É sócio consultor da Scopus consultoria econômica.