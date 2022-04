Ponte desaba durante passagem de caminhão no extremo sul da Bahia

Uma ponte de madeira cedeu na BA-686, estrada que liga Guaratinga, no extremo sul da Bahia, aos povoados de Cajuíta e Barra Nova, e um caminhão-baú caiu dentro do rio dos Frades, na zona rural da cidade. O acidente ocorreu por volta das 5h40 desta quinta-feira (14).

O veículo estava carregado de produtos para abastecer mercados da região, como produtos de limpeza, higiene pessoal, óleo e botijão de gás. A prefeitura de Guaratinga informou que, desde 2019, há um projeto do Governo do Estado para construir uma ponte de concreto no local, mas a obra nunca chegou a ser executada. A ponte já chegou a ser queimada como forma de protesto.

Foto: reprodução/Prefeitura de Guaratinga

Só tinham duas pessoas no interior do veículo, o motorista e o passageiro. De acordo com a prefeitura, os dois estão bem, não tiveram nada grave.

A Defesa Civil de Guaratinga esteve no local e isolou a área. A equipe de Infraestrutura da Prefeitura de Guaratinga, também está no local tomando as devidas providências.

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informou que a equipe técnica do órgão já realizou a sinalização na região da ponte sobre o Rio Frades, a fim de providenciar a construção de desvio provisório para dar condições de trafegabilidade. Para a implantação de uma nova ponte no local, a pasta abriu um processo licitatório no último mês de fevereiro e não houve empresas interessadas na execução dos serviços. Um novo aviso da obra será publicado no Diário Oficial deste sábado (15).

De acordo com nota da Seinfra, em 2019, uma licitação para a implantação do equipamento havia sido aberta e o contrato da obra foi rescindido em março de 2021. "Na região, a secretaria realizou ações, como a construção da ponte sobre o Rio Buranhém 02, entre Guaratinga e Santo Antônio do Jacinto, em Minas Gerais, que foi construída em 2020", ressaltou a pasta.