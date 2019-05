Ponto de alagamento, via do Cassange passará por requalificação

A Rua Cachoeira, no Cassange, vai passar por uma revitalização. A reforma da via, que tem 420 metros de extensão, começou nesta quinta-feira (16). O projeto envolve drenagem de águas pluviais, pavimentação, colocação de meio-fio e construção de passeios.

A ordem de serviço para o começo da intervenção, que vai durar quatro meses, foi dada nesta manhã, pelo prefeito em exercício, Bruno Reis, que também é secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), pasta responsável pela obra. O investimento será de R$ 422,5 mil, oriundos do governo federal.

Moradores do local, que abriga cerca de mil famílias, relataram que sofrem quando precisam se deslocar para a escola ou trabalho nos dias de chuva, já que a via não tem pavimentação, o que provoca um lamaçal.

Um deles foi a trabalhadora doméstica aposentada Elza Barbosa, 62 anos. "Aqui quando chove alaga tudo, o esgoto transborda, sofremos com o mau cheiro e fica impossível transitar. Já houve dias em que eu não pude sair para trabalhar por causa do lamaçal. Espero que esses problemas sejam resolvidos com essa requalificação que era muito esperada", disse.

Durante a cerimônia, Bruno Reis falou sobre a intervenção, a qual classificou como definitiva. "Essa obra não será um paliativo. Hoje, chegou uma solução definitiva para a Rua Cachoeira. A partir de agora, as dificuldades enfrentadas pela comunidade no período de chuva vão fazer parte do passado e, daqui a quatro meses, estaremos aqui inaugurando", afirmou.