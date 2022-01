Pontos de testagem rápida contra Covid-19 prosseguem em São Caetano e Brotas 

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vai manter os pontos itinerantes de testagem rápida contra Covid-19 em Brotas e São Caetano nessa segunda-feira (24). As estruturas estão montadas, até sexta-feira (28), na Quadra Poliesportiva de São Caetano, na Rua Manoel Fernandes, e no fim de linha de Brotas, próximo ao cemitério Jardim da Saudade.

Os acolhimentos em ambos os locais acontecerão por ordem de chegada, das 8h às 13h, e serão distribuídas 200 fichas em cada ponto de testagem. Os pacientes que forem identificados com diagnóstico positivo serão orientados a permanecer em isolamento domiciliar e, em caso de agravamento do quadro clínico, procurar os serviços de saúde da rede municipal.

A testagem itinerante contra a Covid-19 tem como objetivo a detecção precoce do vírus, além de conter a disseminação do coronavírus entre os cidadãos. Iniciada em dezembro passado, a estratégia já percorreu os bairros de Paripe, Boca do Rio e Bonfim.