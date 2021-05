Pontos de testagens da covid mudam em três bairros de Salvador a partir de segunda (3)

Os postos de testagens de covid-19 em três dos seis bairros de Salvador que estão com ações específicas contra o vírus serão remanejados pela prefeitura a partir da segunda-feira (3), por conta da volta às aulas presenciais. As mudanças serão em Pernambués, Paripe e Fazenda Grande do Retiro.

Em Pernambués, o ponto de testagem na Escola Municipal Hildete Bahia será transferido para o Centro Social Urbano (CSU) do bairro, na Rua Thomaz Gonzaga. Já em Paripe, a ação, que acontecia na Escola Municipal de Paripe, passa a ser realizada na quadra de esportes na Praça do Carioca, atrás da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar e próxima à UBS Sérgio Arouca.

Em Fazenda Grande do Retiro, em vez da Escola Municipal de Fazenda Grande, a testagem prosseguirá no estacionamento da Cemel, que fica próximo à Igreja Católica São Paulo. Nos outros três bairros, as iniciativas são realizadas nos mesmos locais: em Brotas, no fim de linha; em São Caetano, na Quadra Poliesportiva da Praça ACM; e na Liberdade, no Plano Inclinado Liberdade/Calçada.

O secretário de Cultura e Turismo (Secult) e coordenador das ações, Fábio Mota, destaca a relevância de manter a testagem na estratégia de combate à covid. "Com esta ação, a gente consegue identificar quem está com o vírus e isolar esse indivíduo, até mesmo os assintomáticos que circulam pela cidade e espalham a covid-19 sem saber. São ações desse tipo que mostram o motivo de Salvador conseguir controlar os casos dessa doença", diz.

As ações estão suspensas no fim de semana e voltam na segunda (3), com 150 testes disponíveis em cada ponto.Além disso, há distribuição de máscaras.