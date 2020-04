Pontos de vacinação em drive thru não irão operar nesta segunda-feira (13)

Na próxima segunda-feira (13), a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza acontecerá na capital baiana em 21 postos de referência espalhados pela cidade onde poderão ser vacinados idosos (indivíduos com 60 anos ou mais) e trabalhadores da saúde, das 08 às 13h. Os pontos de drive thru não irão operar no início da semana.

Salvador é a terceira capital do país com melhor adesão à estratégia, ficando atrás apenas de São Luís e Belém, respectivamente. No total cerca de 12 mil idosos e 32 mil trabalhadores da saúde ainda precisam ser imunizados no município. O objetivo da campanha é proteger pelo menos 90% do público alvo residente na cidade.

“Já conseguimos atingir a meta de idosos vacinados com aproximadamente 95% desse público protegido na capital. Para os trabalhadores da saúde a cobertura é de 70%. Obtivemos até o momento uma boa adesão à campanha”, justificou Doiane Lemos, subcoordenadora de Controle de Doenças Imunopreveníveis.

Iniciada em 23 de março, a mobilização imunizou mais de 320 mil pessoas no município. Nessa primeira etapa da campanha que segue até 15 de abril, seguem sendo contemplados idosos (acima de 60 anos) e trabalhadores de saúde como enfermeiros, higienizadores, condutores de ambulância e demais profissionais que atuam diretamente no setor.

Confira quais são as 21 unidades que irão vacinar na segunda-feira (13)