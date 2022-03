Popó faz tatuagem em homenagem a Whindersson: 'Obrigado por tudo'

Acelino 'Popó' Freitas e Whindersson Nunes protagonizaram uma luta super esperada, e bastante comentada nas redes sociais. E, um mês e meio depois do duelo, que terminou em empate após oito rounds, o tetracampeão mundial de boxe resolveu fazer uma homenagem ao youtuber. Com uma tatuagem.

O lutador baiano mostrou sua nova arte na pele nesta sexta-feira (11). O desenho é uma cena do combate, com direito até ao nome de Whindersson.

"Gratidão em forma de homenagem! Tatuado na pele e no coração! Obrigado por tudo, meu campeão", escreveu.

O duelo entre Popó e Whindersson aconteceu durante o Fight Music Show, em Balneário Camboriú (SC), no dia 30 de janeiro. O humorista, que estreava no ringue do boxe, por pouco não foi nocauteado no sexto round, quando o árbitro até abriu contagem. Mas ele resistiu aos golpes do tetracampeão mundial e, para coroar a festa, o resultado foi empate.