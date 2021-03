População que usa UBS de Pirajá terá que buscar atendimento em outro endereço

Quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) serão transformadas em espaços exclusivos para pacientes que precisam de leitos de enfermaria em Salvador. A iniciativa é inédita e tem como objetivo ampliar a capacidade de atendimentos contra a Covid-19 na cidade.

A primeira unidade a funcionar com esse novo modelo é a UBS Pirajá, que começou a atender essa nova demanda já nesta quinta-feira (11). No total, o espaço terá uma equipe multidisciplinar com 82 profissionais dedicados aos pacientes, entre médicos, enfermeiros, assistente social, farmacêutico, nutricionista, técnico de enfermagem e demais trabalhadores da saúde.

Para que a população de Pirajá que busca assistência em outras demandas de serviços complementares (curativo, coleta de material para exames laboratoriais, vacinação, marcação de consulta para outras especialidades e dispensação de medicamentos básicos), a orientação é que essas pessoas se dirijam para a Escola Municipal Alexandrina Pita, localizada na Rua Elísio Mesquita, Pirajá. Os atendimentos no local funcionarão de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 17h.

As outras três unidades básicas que adotarão o modelo são as dos bairros do IAPI, Itapuã e Imbuí, que passarão a funcionar sob novo formato. O funcionamento é 24h, todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados. Serão atendidos pacientes com demandas de emergência com quadro clínicos mais leves.

A manobra da prefeitura tem como objetivo diminuir a pressão absorvidas nas UPAs e gripários da capital. Segundo a gestão municipl, as unidades serão geridas pela Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na Área da Saúde (Fabamed).

“Estamos com equipes especializadas e preparadas para o acolhimento dessas demandas. O Ponto de Atenção às Urgências foi planejado, montado e aparelhado especialmente para atender as situações de urgência e emergência, para garantir uma assistência qualificada e resoluta por parte dos profissionais de saúde da Fabamed”, destacou Camila Marinho, diretora médica da Fabamed.