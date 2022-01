Por alta de casos de covid, Hospital Aristides Maltez suspende triagem e cirurgias eletivas

O Hospital Aristides Maltez (HAM) divulgou novas medidas de funcionamento devido ao aumento de casos de covid-19, na última sexta-feira (21). As novas diretrizes passam a valer já nesta segunda-feira (24) e, segundo a instituição, foram motivadas pelo risco de inviabilizar a manutenção do atendimento essencial e a segurança ao paciente devido aos casos tanto no estado quanto entre funcionários.

Entre as diretrizes que serão implementadas estão a suspensão do funcionamento de triagem, a suspensão de cirurgias eletivas e suspensão de estágios e internatos, mantendo apenas as residências médicas e multiprofissional. As medidas devem valer até o dia 28 de janeiro, podendo ser revistas.

De acordo com o diretor administrativo do HAM, Washington Couto, as medidas são necessárias neste momento. “Infelizmente, estamos sendo obrigados a suspender a triagem, ou seja, durante a próxima semana, não receberemos novos pacientes e não realizaremos cirurgias eletivas. Assim, podemos garantir o atendimento aos pacientes mais graves, como aqueles internados, os que realizam Quimioterapia e Radioterapia, os que precisam passar por cirurgias de emergência e urgência, e os que necessitam de UTI. Os pacientes agendados para ambulatório, terão as consultas suspensas entre os dias 24 e 28 de janeiro. Esperamos conseguir reduzir o número de pessoas com COVID-19, inclusive, entre o nosso quadro de colaboradores”.

Confira a lista completa anunciada pelo hospital: