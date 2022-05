Por conta das chuvas em Recife, Sport x Ponte Preta é adiado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou na tarde desta segunda-feira (30) que o jogo entre Sport e Ponte Preta, válido pela décima rodada da Série B do Brasileiro, foi remarcado para quinta-feira, às 21h30, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

Essa é a segunda mudança que sofre a partida. Inicialmente, ela estava marcada para esta terça-feira, às 19 horas, na Ilha do Retiro, em Recife. No entanto, como o sistema de drenagem da Arena Pernambuco é melhor do que o da Ilha do Retiro, o local já havia sido alterado.

A ideia da diretoria do Sport era que o jogo fosse mantido para as 19 horas, para facilitar a presença do público no estádio. No entanto, a Ponte Preta vai conseguir desembarcar em Recife somente às 21 horas da quarta-feira e o regulamento diz que um clube só pode entrar em campo com no mínimo 24 horas depois de chegar na cidade da partida.

Recife foi bastante atingida pela chuva nos últimos dias. Já são mais de 90 mortos e milhares de pessoas desabrigadas. A Prefeitura decretou situação de emergência e o prefeito João Campos (PSB) disse que esse é o maior desastre dos últimos 50 anos na cidade.

Sport e Ponte Preta realizam campanhas diferentes até aqui na Série B. O time pernambucano é o quarto colocado, com 15 pontos, e os paulistas aparecem na 16ª colocação, com nove.