Por conta de cratera, linhas na Estação da Lapa têm pontos de embarque modificados

Algumas linhas de ônibus tiveram os pontos de embarque remanejados provisoriamente na Estação da Lapa, por conta de uma cratera que se abriu no subsolo do local. As mudanças começaram na manhã desta segunda-feira (12) e, ao todo, seis linhas de ônibus foram transferidas para plataformas do andar térreo da estação.

As linhas 0136 – LB1 Lapa x Chame Chame, 0137 - LB2 Lapa x Barra Avenida e 0903 – Lapa x Boca do Rio, que originalmente ficam na plataforma F, foram remanejadas para a plataforma A, no térreo. Já as linhas 0138 – Lapa x Garibaldi / Ondina, 0138-01 – Lapa x Vale do Canela, 0140 – Lapa x Rio Vermelho (Cardeal da Silva) e 0140-01 – Lapa x Federação / HGE foram transferidas para a plataforma C, também no térreo.

Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), equipes já estão no local para fazer os reparos necessários, mas não há estimativa para conclusão dos serviços.

Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e prepostos das empresas estão no local para orientar os usuários sobre as mudanças enquanto a situação não é normalizada.