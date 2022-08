Por Cristal e por todos: caminhada pede segurança no centro após morte de adolescente

A área do Palácio da Aclamação e do Passeio Público, próxima ao Campo Grande, amanheceu movimentada pelo segundo dia consecutivo. Nesta quarta-feira (3), ao invés das viaturas que ocupavam o espaço por conta do assassinato de Cristal Pacheco, de 15 anos, em uma tentativa de assalto, a região se encheu de pessoas que protestaram por segurança no local onde a adolescente foi morta.

Ainda sob muita comoção pelo adeus precoce da jovem, familiares, amigos e estudantes caminharam pelas ruas. No meio do movimento, muitos estudantes de farda porque o Colégio das Mercês, onde Cristal estudava, suspendeu as aulas nesta quarta-feira e decretou três dias de luto.

Aos prantos no protesto, Larissa Biazzi, 17, falou da dor de perder a amiga e do temor de perder mais pessoas da mesma forma. "A gente vive com medo todo dia, sai de casa olhando para o lado e correndo de roubo, da violência. Eu tô aqui, mas amanhã não sei se minhas amigas vão estar vivas. É perigo em todos os lugares e ninguém faz nada. A polícia que está aqui hoje não vai estar semana que vem", afirma Larissa, muito emocionada.

Larissa abraça as amigas e fala do medo da violência

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

As centenas de pessoas que se reuniram em protesto interromperam o trânsito, saíram do ponto onde Cristal foi assassinada e caminham em direção ao Campo Grande gritando palavras de ordem como "Justiça por Cristal" e "Prendam antes que aconteça". Apesar da interrupção das vias, a caminhada segue sem confusão e com apoio da Transalvador.

Amigo da família que foi responsável por liberar o corpo da adolescente no Instituto Médico Legal (IML), Fábio Nascimento Rodrigues de Oliveira, 54, afirmou que o protesto foi feito por Cristal e por todos.

"É por quem partiu, mas também por quem permanece. O objetivo aqui é pedir por segurança e não que a PM esteja aqui só hoje. [...] Queremos que as autoridades olhem mais para os nossos filhos e nos deem a tranquilidade de ver eles saírem de casa e saber que vão voltar", reclama o eletricista naval.

Luiz Cláudio Carvalho, 48, motorista de ônibus e pai de outra colega de Cristal. Ele compareceu ao protesto no lugar da filha porque ela não teve condições de comparecer. Saiu do Subúrbio cedo para isso. "O sofrimento dessa família é o meu sofrimento. Mais quantas cristais vamos ter que perder? A polícia está fazendo seu trabalho, mas está enxugando gelo. Prende a pessoa hoje e amanhã ela está aí fazendo o mesmo ato", reclamou.

"Queremos segurança e justiça. É uma sociedade em peso clamando por Cristal. Várias famílias estão sendo dilaceradas e destruídas", lamentou o rodoviário.

Jucimar Gomes, 53, mãe de uma amiga de Cristal, contou que a filha nem quer voltar à escola. Segundo ela, os estudantes de escolas particulares são alvos dos crimes da região.

"Ao ver com a camisa da escola particular, eles vão para cima, presumem que tem algo valioso. Minha filha nem quer mais estudar na escola, mas a escola é boa, o problema é o trajeto", disse.