Por dívida de R$ 100, homem morre após levar pauladas na Feira de São Joaquim

Um homem identificado como Adailton Santos dos Santos, 33 anos, morreu após ter sido atacado com diversas pauladas nas proximidades da Feira de São Joaquim, em Salvador, durante a madrugada deste domingo (12).

Depois de ser atingido com os golpes nos braços, pernas e cabeça, ele ainda chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Geral do Estado, onde deu entrada à 1h26.

A própria vítima, antes de vir a óbito, relatou a agentes do posto policial do HGE que os autores do ataque foram traficantes que atuam na Feira de São Joaquim e contou ainda que a motivação foi uma dívida de R$ 100 em drogas.

O caso inicialmente foi tipificado como lesão corporal e agora será classificado como lesão corporal seguida de morte. O caso será investigado pela 3ª Delegacia (Bonfim).

Pedradas

Uma hora depois, na mesma região, um outro homem foi agredido com pedradas na cabeça no bairro da Calçada, em Salvador.

Não identificado, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Geral do Estado, onde segue internado. Ele deu entrada na unidade de saúde às 2h23.

O caso foi tipificado como tentativa de homicídio e será investigado pela 3° Delegacia Territorial (DT - Bonfim).