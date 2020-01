Por falta de patrocínio, Mercado Iaô não será realizado no verão 2020

Um dos principais eventos culturais e de entretenimento do verão soteropolitano, o Mercado Iaô anunciou que não vai realizar as atividades na temporada de 2020. Gerenciada pela equipe da ONG Fábrica Cultural, presidida pela cantora Margareth Menezes, o perfil oficial do evento afirmou que a decisão veio por conta da falta de patrocinadores e parcerias que colaborassem com a realização dos eventos.

Localizado no bairro da Ribeira, o Mercado Iaô recebia, a cada domingo, cerca de cinco mil pessoas, e mais de 300 artesãos e empreendedores que levavam seus projetos para o espaço, além dos shows e oficinas de teatro, voltadas principalmente para o público da Cidade Baixa.

“Informamos ao nosso público que pela dificuldade em confirmar patrocínio e parcerias necessárias para realizar com qualidade o Mercado Iaô, a temporada de verão 2020 está cancelada”, informa a nota emitida pela instituição.

“No IAÔ vemos a economia girar, os trabalhos serem reconhecidos e divulgados, redes e parcerias serem formadas, dando sentido a nossa missão social”, conclui.

Esta seria a quinta temporada do projeto, que se caracteriza como um projeto social, já que nenhum lucro é obtido, apenas investido para sua manutenção. Artistas como Carlinhos Brown, Daniela Mercury e Caetano veloso já se apresentaram no palco do Iaô ao longo das últimas edições.